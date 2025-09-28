Футбол
28 сентября, 22:10

Тренер «Спартака» Сакич — о выходе Дмитриева левым защитником: «Посчитали, что он поможет на этой позиции»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Тренер «Спартака» Ненад Сакич ответил на вопрос о позиции игрока красно-белых Игоря Дмитриева в матче против «Пари НН» (3:0) в 10-м туре РПЛ.

21-летний Дмитриев вышел в стартовом составе и сделал две голевые передачи.

— Кто придумал отправлять Дмитриева на левый фланг защиты? Как часто он будет там появляться?

— Каждый матч — новая история. Сегодня мы посчитали, что он поможет нам именно на этой позиции. Что будет дальше — увидим. Все футболисты совершенно разные и обладают разными характеристиками.

— Есть ощущение, что КПД Барко снизился. С чем это связано?

— Мы одна команда. Так бывает, что в одном матче один игрок играет лучше, потом — другой. По Барко нет вопросов. Он вносит свой вклад. Может ли он играть лучше — конечно, — сказал Сакич на пресс-конференции.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (3:0) в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ 28&nbsp;сентября.«Спартак» не оставил шансов «Пари НН» и уверенно подходит к дерби с ЦСКА. Жедсон — в огне

«Спартак» (18 очков) обошел «Балтику» и поднялся на пятое место в РПЛ. «Пари НН» (6) остается предпоследним в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА, а «Пари НН» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 5 октября.

  • zoolord

    Неужели к коням готовят?

    29.09.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Посчитали лучше Дмитриев в защите, чем Умяров в полузащите. И ведь действительно сыграл здорово, да еще и две голевых. А Умяров это минус игрок. Многие ругают Зобнина. Не понимаю. Да Зобнин просто космос, по сравнению с Умяровым. Хорошо, когда нет слабых звеньев, и игра сразу ладится, и смотреть приятно, и резуьтат не заставит ждать. А все эти Гарсии, Умяровы, им место на банке потолок.

    28.09.2025

    • Тренер «Пари НН» Шпилевский — о втором голе «Спартака»: «Такие пропускать просто нельзя»

    Жедсон — о дубле «Пари НН»: «Самое главное — три очка»
