Тренер «Спартака» Сакич — о выходе Дмитриева левым защитником: «Посчитали, что он поможет на этой позиции»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич ответил на вопрос о позиции игрока красно-белых Игоря Дмитриева в матче против «Пари НН» (3:0) в 10-м туре РПЛ.

21-летний Дмитриев вышел в стартовом составе и сделал две голевые передачи.

— Кто придумал отправлять Дмитриева на левый фланг защиты? Как часто он будет там появляться?

— Каждый матч — новая история. Сегодня мы посчитали, что он поможет нам именно на этой позиции. Что будет дальше — увидим. Все футболисты совершенно разные и обладают разными характеристиками.

— Есть ощущение, что КПД Барко снизился. С чем это связано?

— Мы одна команда. Так бывает, что в одном матче один игрок играет лучше, потом — другой. По Барко нет вопросов. Он вносит свой вклад. Может ли он играть лучше — конечно, — сказал Сакич на пресс-конференции.

«Спартак» (18 очков) обошел «Балтику» и поднялся на пятое место в РПЛ. «Пари НН» (6) остается предпоследним в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА, а «Пари НН» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 5 октября.