«Динамо» Махачкала — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 14.30 мск

«Динамо» Махачкала и «Зенит» сыграют в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 19 апреля. Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 14:30. Анжи Арена (Каспийск)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Махачкала — «Зенит» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

По итогам 24 туров премьер-лиги махачкалинское «Динамо» набрало 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 52 очками располагается на второй строчке в чемпионате России.

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