Тренер «Оренбурга»: «Обсудили ситуацию с Вилковым, посмеялись и пожали руки»

Тренер «Оренбурга» спародировал арбитра, за что был удален. В интервью «СЭ» он рассказал, зачем это сделал.

Захарчук во втором тайме матча 6-го тура РПЛ «Оренбург» — «Сочи» (1:1) получил предупреждение от арбитра Михаила Вилкова за споры. В ответ тренер артистично показал Вилкову виртуальную карточку. После этого Захарчук был удален.

— Почему вам показали желтую карточку?

— Я встал с лавки, резервный арбитр пригласил главного, и за это мне показали желтую карточку.

— Вы встали с лавки, ничего не говорили и не показывали?

— Я апеллировал к боковому арбитру, но в очень сдержанных выражениях. Никакого оскорбления, никаких нецензурных слов. Вот таким и было мое недовольство. Ситуация очень простая и выеденного яйца не стоит.

Если честно, то мы после игры с главным арбитром обсудили ситуацию, посмеялись друг с другом над ней и пожали руки. Никаких конфликтов и оскорбительных выражений не было. (Арман Мкртчян)

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