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Тренер «Монако» Хюттер отказался отвечать на вопрос об интересе клуба к Угальде

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер не стал отвечать на вопрос об информации про интерес клуба к форварду «Спартака» Манфреду Угальде.

В конце декабря об интересе монегасков к нападающему красно-белых сообщал журналист Мохамед Тубаш-Тер.

— Мировые СМИ пишут, что «Монако» может купить форварда «Спартака» Манфреда Угальде. Вы знакомы с этим футболистом? Вы в нем заинтересованы?

— Я не хочу говорить о слухах. Рынок открыт, мы правда ищем форварда, но я бы не хотел говорить конкретно о каких то фамилиях.

— Какова на данный момент форма Александра Головина? Он готов сыграть против «ПСЖ»?

— Александр — важный игрок для нашей команды. Он находится в «Монако» уже шесть лет и является важной частью нашего коллектива. Алекс — универсальный игрок. Он может сыграть на разных позиция в центре поля, не только «десятку», но и «шестерку». Мы на него рассчитываем, — сказал Хюттер.

Угальде выступает за «Спартак» с января этого года. В первой части сезона-2024/25 он провел 22 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего костариканца в 15 миллионов евро. Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.

Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Монако
ФК Спартак (Москва)
Ади Хюттер
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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Бителло

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