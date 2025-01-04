Стрепетов считает, что перед Семаком на 2025 год стоит сверхъестественная задача

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мыслями о том, что наступивший 2025 год принесет российскому футболу.

«Я жду от 2025 года, чтобы наши клубы уже как-то смогли участвовать в европейских соревнованиях. Мы видели выступление Александра Валерьевича Дюкова, оно обнадеживающее, я пожелаю, чтобы новый год стал шагом в Европу. Что касается внутреннего первенства, то его вторая часть в 2025 году будет очень захватывающей, мы видим, какая серьезная борьба будет идти за чемпионство, — здесь и «Краснодар», и «Зенит», и «Локомотив», и «Спартак», и «Динамо», и ЦСКА. То есть никто из этих клубов не потерял шансы на золото. Поэтому «Зениту» будет очень сложно, и задача у Семака — сверхъестественная, потому что еще ни один клуб в год своего столетия не становился чемпионом», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

По итогам первой части текущего сезона в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», столько же очков (39) набрал «Зенит», на два очка отстает «Спартак».