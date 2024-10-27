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Галактионов: «Против «Зенита» была важно иметь терпение и играть сбалансированно»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Мы знали, как соперник развивает свои атаки, как они их начинают, за счет кого, как располагаются в центральной зоне. Очень важно было иметь терпение, не выбрасываться, не выдергиваться, потому что определенные численные преимущества они создавали в определенных зонах, поэтому нам было очень важно сбалансированно играть в первом тайме, что нам и удавалось. Да, территориально соперник владел мячом, преимуществом, но особо острых моментов нельзя вспомнить. Наши разящие контратаки в первом тайме были достаточно агрессивными. Потом мы вошли в игру, очень хорошо начали второй тайм. Мы стали играть повыше, стали прессинговать соперника — уровень готовности позволяет нам это делать.

Все те разговоры о том, что мы играли в Ростове основным составом, я думаю, что вы видели, что уровень готовности позволяет команде выдерживать интенсивность игры, те скорости и уровень единоборств. Мы благодарны нашей команде за этот матч, потому что мы сейчас находимся на другом уровне психологии. Наши молодые ребята взрослеют, матереют. С очень хорошей командой соперника, с чемпионом, на мой взгляд, мы выглядели очень достойно, и нам чуть-чуть не хватило для победы», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

«Зенит» прервал пятиматчевую победную серию во всех турнирах. Питерцы набрали 30 очков, но остались на второй позиции в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (30) по дополнительным показателям. При этом у «быков» еще одна игра в запасе. «Локомотив» с 28 баллами располагается на третьей строчке.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
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 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
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