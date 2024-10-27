Воробьев — о ничьей с «Зенитом»: «Локомотив» был острее»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев оценил свою игру в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Корю себя за то, что не реализовал несколько моментов. Надо работать. В раздевалке сказали, что была хорошая игра, мы были острее», — сказал Воробьев.

«Локомотив» с 28 баллами располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. 2 ноября команда встретится с «Рубином».