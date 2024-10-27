Батраков: «Самочувствие более-менее. Нога в порядке, если можно так сказать»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о состоянии здоровья после матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Самочувствие более-менее. Нога в порядке, если можно так сказать. Не мне решать, стоило ли давать красную. Обследование будет по прилете», — сказал Батраков.

В добавленное время Мантуан шипами попал в голеностоп Батракова. 19-летний футболист не смог продолжить игру, и его заменил Артем Тимофеев.