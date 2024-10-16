Слуцкий: «Огромное количество моих знакомых войдут в 77% вциомовских, при этом они регулярно играют в футбол»
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в подкасте «Лига уличного футбола» поделился мнением о результатах опроса ВЦИОМа, согласно которому за последние годы в России упал интерес к футболу. 77 процентов россиян признались, что равнодушны к этому виду спорта.
— Давайте поговорим про нашумевший опрос ВЦИОМа и интерес россиян к футболу. Вы его видели? Восприняли всерьез?
— Вы помните, кому принадлежит фраза: «Россия — нефутбольная страна?»
— Вам?
— Да.
— Как тогда в таких вводных вы видите продвижение уличного футбола?
— Это как раз таки самая крутая тема, которая есть. Притом, что у нас есть куча проблем в профессиональном и детско-юношеском футболе — все, что касается любительского футбола: количества участвующих людей и команд, лиг вариантов, форматов...
— В Москве на выходных невозможно снять площадку.
— В Волгограде то же самое. Поэтому, на мой взгляд, «Т-Лига уличного футбола», занимает ту самую нишу, где мы очень крутые. У меня есть огромное количество знакомых, которые войдут в 77% вциомовских, но при этом они регулярно играют в футбол. Не интересуясь им на каком-то серьезном уровне. «Т-Лига» может объединить всех этих людей, которые в футбол пытаются играть.
Опрос ВЦИОМа показал, что количество постоянных футбольных болельщиков с 2005 по 2024 год снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2