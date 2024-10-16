Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:51

Слуцкий: «Огромное количество моих знакомых войдут в 77% вциомовских, при этом они регулярно играют в футбол»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в подкасте «Лига уличного футбола» поделился мнением о результатах опроса ВЦИОМа, согласно которому за последние годы в России упал интерес к футболу. 77 процентов россиян признались, что равнодушны к этому виду спорта.

— Давайте поговорим про нашумевший опрос ВЦИОМа и интерес россиян к футболу. Вы его видели? Восприняли всерьез?

— Вы помните, кому принадлежит фраза: «Россия — нефутбольная страна?»

— Вам?

— Да.

— Как тогда в таких вводных вы видите продвижение уличного футбола?

— Это как раз таки самая крутая тема, которая есть. Притом, что у нас есть куча проблем в профессиональном и детско-юношеском футболе — все, что касается любительского футбола: количества участвующих людей и команд, лиг вариантов, форматов...

— В Москве на выходных невозможно снять площадку.

— В Волгограде то же самое. Поэтому, на мой взгляд, «Т-Лига уличного футбола», занимает ту самую нишу, где мы очень крутые. У меня есть огромное количество знакомых, которые войдут в 77% вциомовских, но при этом они регулярно играют в футбол. Не интересуясь им на каком-то серьезном уровне. «Т-Лига» может объединить всех этих людей, которые в футбол пытаются играть.

18&nbsp;сентября 2024 года. Болельщики на&nbsp;матче Кубка России ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. Что не так с опросами ВЦИОМ об интересе россиян к футболу. И почему к ним надо относиться проще

Опрос ВЦИОМа показал, что количество постоянных футбольных болельщиков с 2005 по 2024 год снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VRk24PIAXcs&feature=youtu.be
Футбол
Леонид Слуцкий
Читайте также
Суперфорварда «Реала» обвиняют в изнасиловании. Что происходит с Килианом Мбаппе после скандала в Стокгольме
TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании
Рядовой Дыкин помог эвакуировать раненых сослуживцев
Замглавы МИД РФ заявил о контактах с Израилем по ситуации с Ираном
Макрон напомнил Нетаньяху о создании государства Израиль решением ООН
Россиянин Эйдельштейн снялся в американском фильме «Анора»
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости