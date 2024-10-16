Артур Гомес рассказал, что взял бы Неймара, Родриго и Месси в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в интервью «СЭ» ответил на вопрос, каких футболистов бы взял в состав бело-голубых.

— Если бы ты мог выбрать любого игрока, кого бы взял в «Динамо»?

— Неймара. Без сомнений.

— А если назвать троих?

— Неймар, Родриго из «Реала» и Месси. Если бы было больше людей, вдобавок назвал бы Винисиуса.

После 11 туров чемпионата России-2024/25 московское «Динамо» с 20 очками занимает пятое место в таблице РПЛ.