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Чистяков — о третьем месте «Зенита»: «Ситуация неприемлема для нас»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал третье место команды в турнирной таблице по итогам 11 туров РПЛ.

«Скажу сразу — сложившаяся ситуация неприемлема для нас: игроков, руководства и всего клуба. Вряд ли есть одна причина, которая может объяснить происходящее. Может, в каких-то играх немного расслабились. Где-то не хватило голов, реализации. Ведь пропускаем мы совсем немного. Прозвучит банально, но каждый соперник настраивается на нас по-особенному. А мы, вероятно, порой можем выйти не на максимуме. Но и соперникам стоит отдать должное — «Краснодар» и «Локомотив» в этом сезоне хороши. Первые вообще идут без поражений и с длинной серией побед подряд», — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

В активе «Зенита» — 26 очков. Сине-бело-голубые пропустили только четыре гола за 11 матчей в РПЛ.

Лидером чемпионата России является «Краснодар», на втором месте располагается «Локомотив». Команды набрали по 27 очков.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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