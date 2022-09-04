Роберто Фернандес назвал заслуженной победу «Динамо» над «Уралом»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес в разговоре с «СЭ» оценил победу команды в матче 8-го тура РПЛ против «Урала» (2:1).

«Это была немного сложная игра. Мы начали хорошо, контролировали ход игры, но потом «Урал» забил гол и усложнил нам жизнь. Хорошо, что довели матч до заслуженной победы. Надеюсь, будем и дальше выигрывать», — сказал Фернандес «СЭ».

Матч 9-го тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо» состоится в пятницу, 9 сентября. Начало игры — 20:00.