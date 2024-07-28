Мусаев – о ничьей «Краснодара»: «Моя ошибка – я выбрал неправильных футболистов и не настроил команду»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча против махачкалинского «Динамо» (0:0) во втором туре РПЛ.

«Провалили первый тайм. Непозволительно так играть, тем более у себя дома. Пришло много болельщиков, мы извиняемся за то, что они увидели. Соперник был быстрее, агрессивнее, лучше в движении и единоборствах.

Второй тайм был немного лучше. В концовке стали создавать моменты. Было много давления и стандартов, но так как последние 15-20 минут нужно играть весь матч. Это моя ошибка. Я выбрал неправильных футболистов и не настроил команду», – сказал Мусаев на пресс-конференции.

В следующих матчах команды сыграют в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. «Быки» 31 июля на своем поле примут ЦСКА, а махачкалинцы на следующий день на своем поле примут «Крылья Советов».