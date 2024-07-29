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Мусаев — игрокам «Краснодара» после ничьей с «Динамо»: «Не имеем права играть в такой футбол. На что вы рассчитывали?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Краснодара» выложила видео с речью главного тренера команды Мурада Мусаева после ничьей с махачкалинским «Динамо» (0:0) в третьем туре РПЛ.

«Болельщики выражают свое недовольство и они абсолютно правы. Мы не имеем права играть в такой футбол. Прежде всего по отношению, настрою, по первому тайму. Это непозволительно. Может быть что угодно, но выходить ***** и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи, выходить расслабленными. На что вы рассчитывали? Ответственность вся на мне. Я не достучался до вас перед матчем, плохо вас подготовил. Будем делать выводы, так продолжаться не может дальше», — сказал Мусаев в видео.

В следующих матчах команды сыграют в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. «Быки» 31 июля на своем поле примут ЦСКА, а махачкалинцы на следующий день на своем поле примут «Крылья Советов».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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Мусаев – о ничьей «Краснодара»: «Моя ошибка – я выбрал неправильных футболистов и не настроил команду»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 1 : 3
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 0 : 0
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 0 : 0
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Зенит

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