Тренер «Краснодара» Мусаев раскритиковал игру команды в матче с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался неудовлетворен игрой своей команды в матче 2-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (0:0).

— Первый тайм мы провалили. Так играть — непростительно. Это касается как и единоборств, так и качества игры. Это была первая домашняя игра, пришло много болельщиков, и то, что происходило на поле, не должно повторяться. Мы не заслуживали победу, команде есть что обсудить и над чем поработать, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Быки» во второй раз подряд сыграли вничью. На старте сезона РПЛ черно-зеленые поделили очки в гостях с «Ахматом» (1:1).

В следующем матче «Краснодар» сыграет дома с ЦСКА в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Матч пройдет 31 июля.