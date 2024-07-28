Валерий Баринов считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ
Народный артист Российской Федерации и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался относительно уровня конкуренции в РПЛ.
«Я не вижу конкурентов у «Зенита». Просто не вижу! Речь даже не о составе, а о желании других команд. Как будто все команды подняли руки вверх и смирились с тем, что надо бороться за тройку без первого места.
В 1-м туре понравилось махачкалинское «Динамо», так что хочу пожелать успехов Биджиеву. Уровень РПЛ упал. Если «Зенит» вдруг не станет чемпионом, это будет сенсацией. Любая ничья «Зенита» — это уже сенсация. «Зенит» не должен подпускать никого на расстояние пяти очков», — цитирует Баринова Metaratings.
Ранее «Зенит» одержал победу в матче за Суперкубок с «Краснодаром» (4:2). Петербургский клуб является действующим чемпионом и обладетелем кубка страны. По итогам сезона-2023/24 команда стала чемпионом России в 6-й раз подряд. В первых двух турах нового сезона РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» и «Рубин» с одинаковым счетом 4:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|1 : 3
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|0 : 0
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|0 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0