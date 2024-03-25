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Селюк о Сперцяне: «В Испании о нем никто не знает — «Жироне» он точно не нужен»

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Агент Дмитрий Селюк прокомментировал появившуюся новость о том, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить свою карьеру в Испании.

19 марта сообщалось об интересе к 23-летнему игроку со стороны «Жироны».

«Я не знаю, насколько это все реально, но точно могу сказать, что в Испании о нем никто не знает. Читал про «Жирону», но это неправда. Он не нужен там, в основе играют игроки сильнее, чем Сперцян. Зачем его уходить туда, где он не будет играть? Если уж и переходить в европейский клуб, то только с с гарантией игрового времени», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». Всего за «быков» он провел 98 матчей, забил 30 голов и отдал 22 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянского футболиста в 18 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Эдуард Сперцян
ФК Жирона
ФК Краснодар
Дмитрий Селюк
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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