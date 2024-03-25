Селюк о Сперцяне: «В Испании о нем никто не знает — «Жироне» он точно не нужен»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал появившуюся новость о том, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить свою карьеру в Испании.

19 марта сообщалось об интересе к 23-летнему игроку со стороны «Жироны».

«Я не знаю, насколько это все реально, но точно могу сказать, что в Испании о нем никто не знает. Читал про «Жирону», но это неправда. Он не нужен там, в основе играют игроки сильнее, чем Сперцян. Зачем его уходить туда, где он не будет играть? Если уж и переходить в европейский клуб, то только с с гарантией игрового времени», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». Всего за «быков» он провел 98 матчей, забил 30 голов и отдал 22 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянского футболиста в 18 миллионов евро.