Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:45

Пятибратов о работе в «Факеле»: «Стороны хотят долгосрочного сотрудничества. Условия для этого созданы»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о долгосрочном сотрудничестве с воронежским клубом.

«Все предельно просто — тренер отвечает за результат. Все прекрасно знают о возможностях «Факела». Здесь предельно честны со всеми специалистами, с которыми работали. Со мной — точно. Заранее все обговорено. У клуба прозрачная политика. Обе стороны хотят долгосрочного сотрудничества. Но для этого нужно работать. Надо давать результат. Условия для этого созданы», — сказал Пятибратов «СЭ».

«Факел» 13 августа объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Он сменил Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Пятибратов входил в тренерский штаб «Факела» с октября 2020 года по сентябрь 2022 года, а с сентября 2022 года по апрель 2023 был главным тренером команды из Воронежа.

Дмитрий Пятибратов. «Это недоразумение, что команда сейчас на последнем месте. Мы достойны гораздо большего». Интервью тренера «Факела» Пятибратова
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
1
Читайте также
Интерсекс-боксерша Иман Хелиф подала в суд на Илона Маска и Джоан Роулинг
Кучеров и еще три россиянина вошли в топ-20 крайних форвардов НХЛ
Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Продажи седана Geely Preface стартовали в России
В Тюменской области предотвращен теракт на объекте МВД
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Тренер «Факела» Пятибратов: «Это недоразумение, что команда сейчас внизу турнирной таблицы. Мы достойны большего»
Тренер Пятибратов: «Я мечтал вернуться в «Факел». Так и случилось»
«Это недоразумение, что команда сейчас на последнем месте. Мы достойны гораздо большего». Интервью тренера «Факела» Пятибратова
Полузащитник «Крыльев Советов» Ороско объяснил неудачный старт команды силой соперников
Тренер «Динамо»: «У нас есть группа игроков, которые бьют пенальти»
Газизов предложил создать общественный совет при президенте РФС
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ороско рассказал, когда Гарре может вернуться в строй

Тренер «Факела» Пятибратов: «Это недоразумение, что команда сейчас внизу турнирной таблицы. Мы достойны большего»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости