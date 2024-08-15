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Круговой считает голевую серию Дивеева неслучайной

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Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал голевую серию своего партнера по команде Игоря Дивеева.

В сезоне-2024/25 Дивеев, выступающий на позиции центрального защитника, провел 5 матчей, в которых забил 5 голов.

«Николич не наигрывает Игоря в атаке, но его голы не случайность. Просто сейчас ему прет. На самом деле, он расстроился в раздевалке, потому что была не игра РПЛ, а Кубка России. Из-за того, что этот гол не войдет в статистику чемпионата. А он — опа, и забил! Кстати, красиво забил. Вообще непонятно, как он там оказался. Обычно центральный защитник не оказывается в такой ситуации. Пока что он чувствует момент, где надо оказаться в нужное время.

Моя результативность? Не знаю. У меня нет стремления забивать голы. У меня стремление — отдавать голевые передачи. И хочу, чтоб команда побеждала», — цитирует Кругового Metaratings.

26-летний Круговой выступает за ЦСКА с лета 2024 года после перехода из «Зенита» на правах свободного агента. На счету защитника две результативных передачи в пяти официальных матчах за ЦСКА.

24-летний Дивеев является игроком ЦСКА с 2019 года. Лучшим бомбардирским результатом игрока в армейском клубе являются 5 голов во всех турнирах по итогам сезона-2021/22.

Источник: Metaratings
Данил Круговой
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
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 Химки 4 1 1 2 5-7 4
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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