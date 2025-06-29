Пивоваров — о влиянии «Зенита» на переход Сергеева: «Сомневаюсь, что это так»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи о возможном влиянии «Зенита» на переход нападающего Ивана Сергеева в московский клуб.

— Ходят слухи, что «Зенит» и лично Александр Медведев пытался повлиять на переход Ивана Сергеева в «Динамо». Якобы, чтобы он перешел куда угодно: в «Спартак», «Зенит», но только не в ваш клуб.

— Мне об этом ничего не известно. Было бы очень странно, чтобы «Зенит» уговаривал Сергеева переходить в «Спартак». Выглядит как некое нарушение регламентов. Сомневаюсь, что это так.

«Динамо» примет участие в BetBoom Брастком Кубке-2025, в рамках которого 30 июня сыграет с ОФК, а 4 июля — с «Партизаном».