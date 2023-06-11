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Сегодня, 15:41

ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 17,43 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
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ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 17,43 млн евро за трансфер полузащитника Николы Влашича, сообщает сайт организации.

Английский клуб не смог доказать, что отсутствие перевода из-за финансовых санкций против России является форс-мажорным обстоятельством.

Сообщается, что если «Вест Хэм» не выплатит задолженность до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастет до 25,65 миллионов евро. Также «молотобойцам» будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех лет.

25-летний Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года. Сезон-2022/23 хорват провел в аренде в «Торино».

За армейцев хавбек выступал с 2018 по 2021 год. В общей сумме он сыграл 108 матчей, забив 33 мяча и отдав 21 результативную передачу.

Источник: ФИФА
Никола Влашич
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
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