Гаджиев назвал идеальную позицию Махачева на поле: «Хороший левоногий нападающий»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном участии бойца UFC Ислама Махачева в матче РПЛ за дагестанский клуб.

— Кстати, можно! Он хороший левоногий нападающий. Понятно, что это футбол другого уровня. Выйти на 10 минут можно. Плюс места в заявке ограничены. Если вдруг не получится с Исламом, берите Шарипа Алиева. Он головой забьет любой команде! Ногами — нет, насчет ног там проблемы. А головой может, — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ» о возможном выходе бойца Ислама Махачева за дагестанский клуб в РПЛ.