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Тренер ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны во время матча с «Нижним»

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил о решении оштрафовать на 10 тысяч рублей тренера ЦСКА Радика Ямлиханова по итогу матча 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:2).

«Тренер ЦСКА Радик Ямлиханов оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — передают слова Григорьянца корреспонденты «СЭ» Дмитрий Барулев и Полина Николаева.

После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, имея на счету 7 очков.

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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Химки 3 1 1 1 4-2 4
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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