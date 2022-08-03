Главный тренер «Спартака» Абаскаль оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил о решении оштрафовать на 20 тысяч рублей главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за выход за пределы технической зоны.

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков», — передают слова Григорьянца корреспонденты «СЭ» Дмитрий Барулев и Полина Николаева.

В матче 3-го тура чемпионата России «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 4:1. Клуб набрал 7 очков в 3 матчах и расположился на втором месте турнирной таблицы РПЛ.