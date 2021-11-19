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Тренер ЦСКА Морганс: «В Уэльсе немало поклонников армейского клуба»

Тренер ЦСКА Морганс заявил, что в Уэльсе немало болельщиков клуба
14:48
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Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс рассказал о работе в московском клубе.

«Получаю огромное удовольствие от работы в ЦСКА, — приводит слова Морганса пресс-служба московского клуба. — Мне действительно нравится в ЦСКА, и я очень надеюсь, что клуб также удовлетворен нашим сотрудничеством».

45-летний валлиец рассказал, интересуются ли его соотечественники тем, как складываются его дела в России.

«Интерес на самом деле очень большой. С полной уверенностью могу сказать, что теперь в Уэльсе немало поклонников армейского клуба. Поверьте, это чистая правда! Безусловно, они бы так пристально не следили за российским футболом, если бы я не работал в ЦСКА. Валлийцы внимательно следят за моей работой», — сказал он.

Ранее Морганс работал в «Эвертоне», «Ливерпуле», «Суонси», «Фулхэме», в сборных Кот-д'Ивуара и Уэльса, а также в Федерации футбола Китая.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Дополнительная информация:

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Карен Саркисян все материалы автора

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