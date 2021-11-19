Тренер ЦСКА Морганс: «В Уэльсе немало поклонников армейского клуба»
Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс рассказал о работе в московском клубе.
«Получаю огромное удовольствие от работы в ЦСКА, — приводит слова Морганса пресс-служба московского клуба. — Мне действительно нравится в ЦСКА, и я очень надеюсь, что клуб также удовлетворен нашим сотрудничеством».
45-летний валлиец рассказал, интересуются ли его соотечественники тем, как складываются его дела в России.
«Интерес на самом деле очень большой. С полной уверенностью могу сказать, что теперь в Уэльсе немало поклонников армейского клуба. Поверьте, это чистая правда! Безусловно, они бы так пристально не следили за российским футболом, если бы я не работал в ЦСКА. Валлийцы внимательно следят за моей работой», — сказал он.
Ранее Морганс работал в «Эвертоне», «Ливерпуле», «Суонси», «Фулхэме», в сборных Кот-д'Ивуара и Уэльса, а также в Федерации футбола Китая.
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