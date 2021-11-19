«Урал», «Строгино» и «Чертаново» обыграли своих соперников в молодежном первенстве чемпионата России
«Урал» проиграл дома ЦСКА (1:2), «Строгино» разгромило «Академию им. Коноплева» (4:0), «Чертаново» оказалось сильнее «Сочи» (4:2) в молодежном первенстве чемпионата России.
М-Лига
16-й тур
«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:2 (0:2)
Голы: Гайнов, 14 (0:1). Евсютин, 45+1 (0:2). Мосин, 83 — с пенальти (1:2).
Удаление: Лукин (ЦСКА — мол.), 90+1.
Судья: Дмитриев (Санкт-Петербург).
19 ноября. Екатеринбург. Стадион Футбольный манеж «Урал».
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Строгино — мол.» (Москва) — 0:4 (0:3)
Голы: Смирнов, 1 (0:1). Богдаев, 29 (0:2). Гурченко, 33 (0:3). Гурченко, 60 (0:4).
Удаление: Иконников (Академия им. Коноплева), 49.
Судья: Зобов (Луховицы).
19 ноября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».
«Чертаново — мол.» (Москва) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 4:2 (2:2)
Голы: Попов, 10 (1:0). Попов, 13 (2:0). Чурсин, 36 (2:1). Кусков, 39 (2:2). Попов, 67 — с пенальти (3:2). Якименко, 85 (4:2).
Судья: Устенко (Уссурийск).
19 ноября. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю