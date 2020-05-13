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Тренер: «Боруссия» просто спихнула Шюррле в «Спартак»

12:59
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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной СССР Виктор Пасулько поделился мнением о нападающем команды Андре Шюррле. По завершении сезона он вернется в дортмундскую «Боруссию», которой принадлежит.

— За карьерой Шюррле следил внимательно и отметил для себя, что ни в одном клубе, ни в Германии, ни в Англии, он не играл на звездном уровне больше, чем один сезон, — цитирует Пасулько «Спорт уик-энд». — Еще осенью высказывал предположение, что и в Москве Андре вряд ли заиграет. Не тот это парень, чтобы преодолевать все сложности, связанные с адаптацией в новом клубе и новой стране. Он ведь ни русского языка, ни российской ментальности не знает.

Менеджеры дортмундской «Боруссии» просто спихнули ненужного им футболиста в «Спартак». Тем более что резюме у Шюррле подходящее. Чемпион мира все-таки! И при этом никто не вспоминает, что в команду Йоахима Лева Шюррле попал во многом благодаря стечению обстоятельств .

Дополнительная информация:

https://sport-weekend.info/futbol/premer-liga-2018-19/nemetskij-trener-ne-udivilsya-fiasko-shyurrle-v-spartake-borussiya-prosto-spikhnula-ne-nuzhnogo-ej-futbolista

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