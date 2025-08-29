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Дегтярев раскритиковал исследование о влиянии лимита легионеров в РПЛ

Сергей Разин
корреспондент

Министр спорт РФ Михаил Дегтярев поделился мнением об исследовании влияния лимита на легионеров в РПЛ за 10 лет.

В своем исследовании «РБК Спорт» пришел к тому, что лимит на легионеров за 10 лет не помог россиянам проводить больше игрового времени на поле.

«Когда в 2020 году лимит резко ослаб, игровое время россиян резко уменьшилось и дальше снижалось. Сейчас уже на 40 процентов. Чье-то место занял какой-то бразилец», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Ранее Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.

Источник: ТАСС
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Михаил Дегтярев
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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
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Дюков: «Футбол политизирован сильнее всех из-за своей популярности»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
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 6
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П
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Зенит

 4
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Спартак

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Крылья Советов

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И К Ж
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