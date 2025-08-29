Дегтярев раскритиковал исследование о влиянии лимита легионеров в РПЛ

Министр спорт РФ Михаил Дегтярев поделился мнением об исследовании влияния лимита на легионеров в РПЛ за 10 лет.

В своем исследовании «РБК Спорт» пришел к тому, что лимит на легионеров за 10 лет не помог россиянам проводить больше игрового времени на поле.

«Когда в 2020 году лимит резко ослаб, игровое время россиян резко уменьшилось и дальше снижалось. Сейчас уже на 40 процентов. Чье-то место занял какой-то бразилец», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Ранее Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.