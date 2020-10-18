Тренер «Арсенала» оценил первую игру Рассказова и Панченко за команду

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый после матча 11-го тура Тинькофф — РПЛ с «Уралом» в Туле (1:0) выразил мнение, что команда добилась важного результата, пусть не всю встречу провела убедительно. Специалист оценил дебют защитника Николая Рассказова и полузащитника Кирилла Панченко. Он также ответил на вопрос о возможной связке форварда Луки Джорджевича с восстанавливающемся после рецидива травмы задней поверхности бедра Евгением Луценко.

— В принципе игра не совсем получилась, особенно во втором тайме. Первый был неплохой, были хорошие моменты и контроль мяча. В паре эпизодов могли забить еще. А во втором — учитывая еще и погодные условия, встречный ветер, было тяжеловато выходить из обороны, даже выбить мяч. Хотя просили его контролировать, держать внизу, — сказал Подпалый в комментарии для прессы. — Скорее всего, играли по счету, боялись пропустить — как всегда, поэтому не совсем все получилось. Но даже после перерыва были моменты, выходы один на один и два в одного, так что могли увеличить счет. Да, было тяжело справляться с верховыми передачами, было много борьбы вверху. Но справились. Слава богу, сыграли на ноль — давно этого не было. Так что все это в плюс пойдет.

— Как оцените игру футболистов, которые пополнили команду (Рассказова, Ломовицкого, Панченко, Джорджевича)?

— В общем остался доволен. В принципе и в атаке хорошо обострялись, лезли вперед именно Панченко и Джорджевич. В обороне Рассказов уверенно действовал. Учитывая, что это его первый матч за команду, хорошо сыграл.

— С возвращением Луценко будет больше вариативность в атаке. Он совместим с Джорджевичем?

— Дай бог, чтобы Женя быстрее поправился. У нас должна получиться хорошая группа атаки, будем стараться, чтобы они вместе играли — плюс есть третьим Панченко.

Подпалый также ответил на вопрос о кубковой игре с «Текстильщиком» и роли болельщиков «Арсенала» в победе:

— После победы легче восстанавливаться. Сейчас важно подойти к кубковой игре: хоть нас ждет и команда первой лиги, нужно серьезно готовиться, расслабляться нельзя. За пару дней посмотрим, кто готов и у кого какие травмы, будем думать о «Текстильщике».

Для Тулы атмосфера на стадионе — самое важное: когда есть болельщики, совсем с другими эмоциями ребята играют. И сегодня они гнали команду вперед. Да, может быть, не все получалось. Но результат на табло — и нас все это устраивает. (Артем Агапов)