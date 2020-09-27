Тренер «Арсенала» недоволен защитниками. К Беляеву и Бурлаку есть вопросы

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый после матча 9-го тура Тинькофф — РПЛ с «Ростовом» (2:3) согласился: его команду снова подвели ошибки в обороне, которые привели к быстрому ответному голу соперника и двум мячам перед перерывом. В частности, речь о просчетах центральных защитников Максима Беляева и Тараса Бурлака. При этом специалист уверен: во второй половине его команда могла уйти от поражения при более удачной игре в атаке.

— К сожалению, не в первый раз мы открываем счет, а потом пропускаем, — сказал Подпалый в комментарии для прессы. — Есть большие проблемы в обороне. Мы уступаем в моментах, которые непозволительно проигрывать футболистам с опытом игры в премьер-лиге. Это не молодые ребята, как тот же Сокол, у которого его недостает. Два центральных защитника (Беляев и Бурлак) не должны допускать такие ошибки в единоборствах, при стандартах. Много проигрываем в обороне, в том числе позиционно.

И то, что снова пропустили перед перерывом, это тоже очень большая проблема. Да, удается и самим так забивать, но это не первая игра, в которой в концовке тайма получаем голы в раздевалку. Не знаю, в чем дело — не хватает внимания, игроки не могут собрано провести последние минуты. Ушли бы на перерыв при счете 1:1, думаю, совершенно другой футбол бы был во втором тайме. А когда дали фору в два мяча, естественно, стало сложно. Немного жестко поговорили в перерыве, плюс пытались успокоить и настроить, что ничего еще не потеряно. Забей раньше второй гол, игра бы поменялась. Хороший момент был у Хлусевича, попади он в створ, стало бы 2:3 — и время оставалось, можно было бы поддавить, поджать, даже какой-то навал устроить. Но забили только на последних секундах. Кадири набирает через матчи, были ошибки, но они связаны с отсутствием игровой практики. Этот гол ему тоже должен помочь.

Почему не создали больше моментов? «Ростов» в меньшинстве пытался покучнее играть именно перед штрафной. В принципе, хорошо работали с мячом, но не было концовки. А так, считаю, с флангов, с забеганиями можно было бы довести — были удары, но слабые, вратарь их легко брал. (Артем Агапов)