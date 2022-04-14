Гуренко: «Как минимум один белорусский клуб мог играть в РПЛ»

Белорусский тренер Сергей Гуренко высказался о возможном участии клубов из Белоруссии в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Два или три года назад я говорил, что как минимум один белорусский клуб мог играть в РПЛ, — приводит слова Гуренко «РБ Спорт». — Но спешить не надо, а необходимо все взвесить, потому что клубы из Белоруссии пока еще могут играть в еврокубках».

Также тренер ответил на вопрос о том, в каком состоянии находится белорусский футбол.

«Я бы не сказал, что он на подъеме — скорее наоборот», — сказал он.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.