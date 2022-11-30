Тренер академии ЦСКА Гришин считает, что команде РПЛ нужен форвард

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин считает, что московский клуб должен усилить свою линию нападения. По мнению 51-летнего специалиста, армейцы будут бороться за серебро в РПЛ.

«Во второй части чемпионата ЦСКА будет бороться за второе место. Клубу необходим форвард, потому что Чалов не может играть во всех матчах. Должна быть ротация нападающих. Состав укомплектован, потому что в основном играют одни и те же футболисты. В запасе сидят неплохие футболисты. Надо реализовывать их потенциал», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с 29 очками после 17 туров.

24-летний Федор Чалов провел в текущем сезоне 21 матч за ЦСКА, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.