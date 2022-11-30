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Тренер академии ЦСКА Гришин считает, что команде РПЛ нужен форвард

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Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин считает, что московский клуб должен усилить свою линию нападения. По мнению 51-летнего специалиста, армейцы будут бороться за серебро в РПЛ.

«Во второй части чемпионата ЦСКА будет бороться за второе место. Клубу необходим форвард, потому что Чалов не может играть во всех матчах. Должна быть ротация нападающих. Состав укомплектован, потому что в основном играют одни и те же футболисты. В запасе сидят неплохие футболисты. Надо реализовывать их потенциал», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с 29 очками после 17 туров.

24-летний Федор Чалов провел в текущем сезоне 21 матч за ЦСКА, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-tsska-nuzhen-forvard-togda-komanda-budet-borot-sya-za-serebro-vo-vtoroj-chasti-sezona/
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
1
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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