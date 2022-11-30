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Сегодня, 13:23

Гендиректор «Зенита» Медведев объяснил результативность матчей в РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему в матчах РПЛ очень высокая результативность.

«Команды стали играть более открыто, более интенсивно. Редко встретишь «автобус», тем более двухэтажный. Это нашло отражение в количестве голов. Плюс в лиге есть интересные форварды и атакующие полузащитники, которые забивали эти голы. Ряд из них — на загляденье и могут попасть не только в подборку лучших голов сезона в РПЛ, но и в целом по Европе», — цитирует Медведева ТАСС.

За 17 туров чемпионата России было сыграно 136 матчей, в которых было забито 472 гола. Средняя результативность за матч — 3,14 забитых голов. Ранее подобная результативность отмечалась 27 лет назад в сезоне 1994/1995. Тогда за первую половину чемпионата было забито 398 мячей — 2,92 забитых голов.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, за 17 туров команда из Санкт-Петербурга набрала 42 очка и забила 47 голов. Ближайший преследователь петербуржцев в РПЛ — «Спартак». Московская команда заработала 36 очков и забила 40 мячей.

Источник: https://tass.ru/sport/16458935
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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