Гендиректор «Зенита» Медведев объяснил результативность матчей в РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему в матчах РПЛ очень высокая результативность.

«Команды стали играть более открыто, более интенсивно. Редко встретишь «автобус», тем более двухэтажный. Это нашло отражение в количестве голов. Плюс в лиге есть интересные форварды и атакующие полузащитники, которые забивали эти голы. Ряд из них — на загляденье и могут попасть не только в подборку лучших голов сезона в РПЛ, но и в целом по Европе», — цитирует Медведева ТАСС.

За 17 туров чемпионата России было сыграно 136 матчей, в которых было забито 472 гола. Средняя результативность за матч — 3,14 забитых голов. Ранее подобная результативность отмечалась 27 лет назад в сезоне 1994/1995. Тогда за первую половину чемпионата было забито 398 мячей — 2,92 забитых голов.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, за 17 туров команда из Санкт-Петербурга набрала 42 очка и забила 47 голов. Ближайший преследователь петербуржцев в РПЛ — «Спартак». Московская команда заработала 36 очков и забила 40 мячей.