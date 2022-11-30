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Агент Шпинев: «У Мухина все прекрасно в ЦСКА. Он провел больше половины всех матчей за команду»

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Вадим Шпинев, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, ответил на вопрос об игре футболиста в московской команде.

«У Максима Мухина все хорошо и прекрасно в ЦСКА, у него действующий контракт, он провёл больше половины всех матчей за команду. Главный тренер Владимир Федотов пробует варианты, делает ротации. На этой позиции играют два легионера, но Максим достойно конкурирует и смотрится. Последние матчи показали, что он убедительно смотрелся за ЦСКА», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний Мухин провел за красно-синих 15 матчей и сделал три результативные передачи. Контракт хавбека с московской командой действует до конца июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мухина в 3 миллиона евро. Полузащитник перешел в ЦСКА из «Локомотива» в июле 2021-го.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-shpinev-u-mukhina-vsye-khorosho-i-prekrasno-v-tsska-dostoyno-konkuriruet-i-smotritsya-1427504/
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РПЛ
Вадим Шпинев
Максим Мухин
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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