Адиев — о победе над ЦСКА: «Нужно было правильно оценить наш ресурс, парням — познакомиться со мной»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев поделился мнением о победе над ЦСКА (2:1) в 25-м туре РПЛ.

По словам специалиста, армейцы в некоторых моментах выглядели лучше, несмотря на игру вдесятером.

«Удаление сильно изменило ход встречи, а второе их сильно подкосило. По такой игре сложно что-то говорить, моментами и ЦСКА был лучше в меньшинстве. Те результаты в двух предыдущих играх, которые мы показали, были ужасающими. Мы не были командой в тех матчах. Надо было правильно оценить тот ресурс, который у нас есть, парням — познакомиться со мной», — цитирует тренера «Газета.ru».