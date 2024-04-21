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Сегодня, 08:30

«Ростов» — «Спартак»: во сколько смотреть трансляцию матча РПЛ

Игра 25-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» начнется в 20.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Спартака» Михаил Игнатов.
Михаил Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бесплатная видеотрансляция матча 25-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Спартак» пройдет на канале «Матч ТВ» 21 апреля. Она начнется в 20.15 по московскому времени. Игру также покажут на сайте matchtv.ru и по подписке на телеканале «Матч Премьер».

Игра между «Ростовом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов поединка «Ростов» — «Спартак». В матч-центре будут доступны ключевые события встречи 25-го тура.

Красно-белые занимают седьмое место с 35 очками в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с главным тренером Валерием Карпиным располагается на восьмой строчке с 34 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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