Бесплатная видеотрансляция матча 25-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Спартак» пройдет на канале «Матч ТВ» 21 апреля. Она начнется в 20.15 по московскому времени. Игру также покажут на сайте matchtv.ru и по подписке на телеканале «Матч Премьер».

Игра между «Ростовом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов поединка «Ростов» — «Спартак». В матч-центре будут доступны ключевые события встречи 25-го тура.

Красно-белые занимают седьмое место с 35 очками в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с главным тренером Валерием Карпиным располагается на восьмой строчке с 34 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.