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Ананко назвал лучших игроков в истории «Спартака»

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко в честь 100-летия команды назвал лучших игроков в истории клуба.

«За сто лет наберется несколько символических сборных. Я пришел в команду в 1990 году, ушел в 2003-м. Более объективно могу сказать про свое время, но если говорить о людях, которые играли до меня, то они попадут в 10 символических команд. Особняком стоят Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Ринат Дасаев, Сергей Родионов — они были бы на первом месте, но уровень футбола тогда был совсем другой. Я молчу еще про Сашу Мостового, Шмарова, Шалимова. Быть объективным здесь сложно. Можно несколько команд назвать по десятилетиям.

А вот с лучшим игроком проще. Первый — Ринат Дасаев — это не просто мое личное признание, это признание всей Европы, он был лучшим игроком Европы, поэтому что тут говорить. И Федор Черенков, который не просто так имел звание народного футболиста, никто такого звания не удостаивался. Мы и рядом даже не стояли с этими людьми», — цитирует Ананко Metaratings.ru.

В составе «Спартака» Федор Черенков дважды становился футболистом года СССР, в 1983 и 1989 годах. Дасаев выигрывал награду в 1982 году.

Источник: https://metaratings.ru/news/ananko-nazval-luchshikh-igrokov-spartaka-za-100-letnyuyu-istoriyu-kluba-1248512/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Дмитрий Ананко
Ринат Дасаев
Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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