Ананко назвал лучших игроков в истории «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко в честь 100-летия команды назвал лучших игроков в истории клуба.

«За сто лет наберется несколько символических сборных. Я пришел в команду в 1990 году, ушел в 2003-м. Более объективно могу сказать про свое время, но если говорить о людях, которые играли до меня, то они попадут в 10 символических команд. Особняком стоят Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Ринат Дасаев, Сергей Родионов — они были бы на первом месте, но уровень футбола тогда был совсем другой. Я молчу еще про Сашу Мостового, Шмарова, Шалимова. Быть объективным здесь сложно. Можно несколько команд назвать по десятилетиям.

А вот с лучшим игроком проще. Первый — Ринат Дасаев — это не просто мое личное признание, это признание всей Европы, он был лучшим игроком Европы, поэтому что тут говорить. И Федор Черенков, который не просто так имел звание народного футболиста, никто такого звания не удостаивался. Мы и рядом даже не стояли с этими людьми», — цитирует Ананко Metaratings.ru.

В составе «Спартака» Федор Черенков дважды становился футболистом года СССР, в 1983 и 1989 годах. Дасаев выигрывал награду в 1982 году.