Товарищеский матч «Факел» — «Торпедо-БелАЗ» в Воронеже посетили около 8 тысяч болельщиков

«Факел» в товарищеском матче уступил белорусскому «Торпедо-БелАЗ» — 1:3.

Встречу, которая прошла в Воронеже, посетило около 8 тысяч зрителей. Также на матче присутствовала делегация посольства Белоруссии.

«Факел» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче воронежцы 18 октября встретятся с «Ахматом» в рамках 12-го тура РПЛ.