«Факел» в товарищеском матче уступил «Торпедо-БелАЗ»

«Факел» в товарищеском матче уступил белорусскому «Торпедо-БелАЗ» со счетом 1:3.

Единственный гол у воронежской команды забил Кирилл Симонов.

«Факел» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче воронежцы 18 октября встретятся с «Ахматом» в рамках 12-го тура РПЛ.