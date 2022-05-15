«Тоттенхэм» минимально обыграл «Бернли»

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«Тоттенхэм» в домашнем матче обыграл «Бернли» (1:0) в 37-м туре чемпионата Англии.

Победный гол забил нападающий Харри Кейн с пенальти в конце первого тайма.

После 37 туров АПЛ «Тоттенхэм» занял 4-е место, набрав 68 очков. «Бернли» идет на 17-й строчке, имея в активе 34 очка.