Ваноли объяснил отсутствие Жиго в стартовом составе «Спартака» на матч с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли объяснил отсутствие защитника Самюэля Жиго в стартовом составе красно-белых на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«У нас выбыли два центральных защитника — Чернов и Кофрие. Кроме того, Самюэль Жиго по личным обстоятельствам должен был уехать во Францию, он приехал только сегодня ночью. Но нужно отдать ему должное — он все равно пожелал быть в составе. Посмотрим, как будет складываться матч — возможно, он появится на поле», — заявил Ваноли в эфире «Матч Премьер».

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится сегодня, 15 мая. Начало — в 16.30 мск. Сине-бело-голубые ранее досрочно стали чемпионами России. «Спартак» идет на 10-м месте.