«Торпедо» — «Зенит»: Алип сыграет с первых минут, Чистяков — в запасе

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«Торпедо» сыграет с «Зенитом» в матче 17-го тура чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Прошкин, Роганович, Рязанцев, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин, Эркинов, Караев.

Запасные: Довбня, Шапич, Султонов, Симонян, Рейхмен, Каймаков, Чурич, Лебеденко, Лаптев, Турищев, Коста.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Алип, Мостовой, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Сергеев.

Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Мантуан, Кассеьрра.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.