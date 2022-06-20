Сергей Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»

Как сообщал ранее «СЭ», защитник Сергей Паршивлюк продлил контракт с «Динамо».

Новое соглашение защитника с бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2022/23, информирует сайт клуба.

Отметим, что в рамках достигнутых договоренностей игрок планирует начать обучение для получения тренерской лицензии — с целью возможной дальнейшей работы тренером в структуре клуба.

Это будет уже четвертый сезон Паршивлюка в «Динамо». 33-летний защитник выступает за бело-голубых с 2019 года, он провел 65 матчей (из них 58 — в РПЛ).