Источник: «Торпедо» окончательно отказалось от подписания контракта с Дзюбой

Руководство «Торпедо» приняло решение не подписывать контракт с нападающим Артемом Дзюбой, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, автозаводцы планируют провести переговоры о переходе других игроков на усиление линии атаки. Дзюба же может продолжить карьеру в Турции, Саудовской Аравии или ОАЭ. Также у форварда может появиться вариант в РПЛ до конца трансферного окна.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ.