Источник: на сборе «Химок» в Турции тренируется бывший вингер «Ромы»

На сборе «Химок» в Турции находятся двое легионеров — защитник Петар Голубович и нападающий Джозеф Ада, сообщает Metaratings.ru.

Ада в прошлом сезоне играл за «Долгопрудный», выступающий в первой лиге. Права на 23-летнего нигирийца принадлежат словенскому «Целе», но вингер не провел ни одного матча в чемпионате Словении в текущем сезоне.

Голубович находится в статусе свободного агента. 28-летний серб становился чемпионом Европы среди юношей до 19 лет в 2013 году. Ранее воспитанник «Црвены Звезды» играл за бельгийский «Кортрейк», итальянские «Новару» и «Пизу». С 2014 по 2017 годы Голубович принадлежал «Роме», которая приобрела его за 1 миллион евро у сербского ОФК, а затем отправляла игрока по арендам.

Также с «Химками» работает полузащитник «Динамо-2» 20-летний Владислав Галкин.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.