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Сегодня, 19:57

Источник: на сборе «Химок» в Турции тренируется бывший вингер «Ромы»

Мария Гусева
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На сборе «Химок» в Турции находятся двое легионеров — защитник Петар Голубович и нападающий Джозеф Ада, сообщает Metaratings.ru.

Ада в прошлом сезоне играл за «Долгопрудный», выступающий в первой лиге. Права на 23-летнего нигирийца принадлежат словенскому «Целе», но вингер не провел ни одного матча в чемпионате Словении в текущем сезоне.

Голубович находится в статусе свободного агента. 28-летний серб становился чемпионом Европы среди юношей до 19 лет в 2013 году. Ранее воспитанник «Црвены Звезды» играл за бельгийский «Кортрейк», итальянские «Новару» и «Пизу». С 2014 по 2017 годы Голубович принадлежал «Роме», которая приобрела его за 1 миллион евро у сербского ОФК, а затем отправляла игрока по арендам.

Также с «Химками» работает полузащитник «Динамо-2» 20-летний Владислав Галкин.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.

Источник: Metaratings.ru

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  • Metaratings.ru
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Монца

П1

32%

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24%

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17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

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2.00
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30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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 - : -
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