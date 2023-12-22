Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал подписание контракта с красно-белыми.

«Знаю, что «Спартак» — по-настоящему народная команда в России. Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал», — цитирует Амарала пресс-служба клуба.

Португалец добавил, что помимо родного языка владеет испанским и английским.

«Моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!» — сказал он.

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).