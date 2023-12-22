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Амарал: «Знаю, что «Спартак» — по-настоящему народная команда в России»

Португалец Амарал высказался о назначении на пост спортивного директора «Спартака»
Руслан Минаев
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Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал подписание контракта с красно-белыми.

«Знаю, что «Спартак» — по-настоящему народная команда в России. Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал», — цитирует Амарала пресс-служба клуба.

Португалец добавил, что помимо родного языка владеет испанским и английским.

«Моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!» — сказал он.

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).

ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Локомотив

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И К Ж
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