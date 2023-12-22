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Беленов: «Когда перешел в «Факел», прилично потерял в деньгах»

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Голкипер «Факела» Александр Беленов раскрыл некоторые детали своего перехода в клуб из Воронежа.

«Я уже говорил, что потерял в деньгах прилично, но шел в Воронеж за футболом. Видел, какая атмосфера на трибунах, и понимал, что главный тренер и руководство клуба в меня верят. Моя задача была своим опытом и игрой помочь «Факелу» закрепиться в премьер-лиге», — сказал Беленов Metaratings.ru.

Беленов перешел в «Факел» минувшим летом из «Рубина» на правах свободного агента. За новый клуб голкипер отыграл 14 матчей, в которых пропустил 14 мячей. 5 раз вратарь оставлял свои ворота «сухими».

После 18 туров РПЛ команда из Воронежа располагается на 11-й строчке, набрав 21 очко.

Источник: Metaratings.ru
Александр Беленов
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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