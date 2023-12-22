Беленов: «Когда перешел в «Факел», прилично потерял в деньгах»

Голкипер «Факела» Александр Беленов раскрыл некоторые детали своего перехода в клуб из Воронежа.

«Я уже говорил, что потерял в деньгах прилично, но шел в Воронеж за футболом. Видел, какая атмосфера на трибунах, и понимал, что главный тренер и руководство клуба в меня верят. Моя задача была своим опытом и игрой помочь «Факелу» закрепиться в премьер-лиге», — сказал Беленов Metaratings.ru.

Беленов перешел в «Факел» минувшим летом из «Рубина» на правах свободного агента. За новый клуб голкипер отыграл 14 матчей, в которых пропустил 14 мячей. 5 раз вратарь оставлял свои ворота «сухими».

После 18 туров РПЛ команда из Воронежа располагается на 11-й строчке, набрав 21 очко.