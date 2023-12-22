Томаш Амарал стал новым спортивным директором «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба.

Как сообщает пресс-служба клуба, Пол Эшуорт теперь будет занимать должность технического директора красно-белых.

Амарал переходит в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).