Томас Цорн сообщил, что «Локомотив» может приобрести еще двух игроков

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о том, кого клуб планирует купить в летнее трансферное окно.

«Все решения в клубе коллегиальные. Мы обмениваемся мнениями с тренерами, селекционным отделом. У нас команда до сбора была уже хорошо укомплектована. Уехал Кухта, ищем футболиста в линию атаки. Есть уже два футболиста на примете. Это наша последняя цель в это трансферное окно.

Капитан на следующий сезон - дело главного тренера. Он объявит это перед матчем», — заявил Цорн.

В первом туре чемпионата России «Локомотив» сыграет дома с «Нижним Новгородом» 17 июля.