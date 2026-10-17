Даку: «Хочу выучить русский, чтобы иметь возможность поговорить с любым болельщиком «Спартака»

Албанский нападающий «Спартака» Мирлинд Даку изучает русский язык, чтобы общаться с болельщиками, которые не знают английского.

«Я хочу выучить русский, потому что нужно уважать людей. Хочу иметь возможность поговорить с любым болельщиком «Спартака», который, например, не знает английского. Тогда я поговорю с ним по-русски, чтобы проявить уважение», — приводит слова Даку РИА Новости.

Албанец признал, что освоить язык непросто: «Конечно, это очень сложно. Но я думаю, что уже достаточно хорошо его выучил».

Даку перешел в «Спартак» из «Рубина» в 2026 году. В сезоне-2026/27 27-летний нападающий провел 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Никита Давыдов