Даку: «Хочу выучить русский, чтобы иметь возможность поговорить с любым болельщиком «Спартака»
Албанский нападающий «Спартака» Мирлинд Даку изучает русский язык, чтобы общаться с болельщиками, которые не знают английского.
«Я хочу выучить русский, потому что нужно уважать людей. Хочу иметь возможность поговорить с любым болельщиком «Спартака», который, например, не знает английского. Тогда я поговорю с ним по-русски, чтобы проявить уважение», — приводит слова Даку РИА Новости.
Албанец признал, что освоить язык непросто: «Конечно, это очень сложно. Но я думаю, что уже достаточно хорошо его выучил».
Даку перешел в «Спартак» из «Рубина» в 2026 году. В сезоне-2026/27 27-летний нападающий провел 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Никита Давыдов
Источник: РИА Новости
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|
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|6
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|
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|10
|6
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|
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|2
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|
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|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
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|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
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|
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
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Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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